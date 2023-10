Zidane allontana il suo ritorno in panchina: "Per ora nulla, poi più avanti si vedrà"

"Fino a quando farò l'allenatore se ne parlerà, vediamo".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della partita delle 'Legends' in corso al Pala Alpitour per il 'Together Black and White Show', evento che celebra i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, l'ex campione bianconero Zinedine Zidane ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky Sport: "E' bello stare qui, con tutta questa gente e con la famiglia Juventus. Ogni tanto ci vogliono questi eventi, sono contento di stare qui. E' bello ricevere una accoglienza come quella di stasera: si vede la gente contenta, cosa volere di più?"

Quando ti rivedremo in panchina?

"Adesso niente, mi godo la famiglia che è anche importante e poi si vedrà, più avanti. Fino a quando farò l'allenatore se ne parlerà, vediamo".