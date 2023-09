Zielinski, 90' in campo e ora testa all'Albania: "Clima caldo, ma vogliamo batterli"

Novanta minuti in campo per Piotr Zielinski con la sua Polonia nella gara vinta 2-0 contro le Isole Faroe

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Novanta minuti in campo per Piotr Zielinski con la sua Polonia nella gara vinta 2-0 contro le Isole Faroe. Il centrocampista del Napoli a fine partita ha dichiarato a Tvp Sport: "La cosa più importante è stata la vittoria, di cui siamo molto contenti. Possiamo sicuramente giocare ancora meglio. Il primo tempo non è stato facile per come erano posizionati i nostri avversari. Si muovevano bene, quindi non avevamo spazio. Alla fine siamo riusciti a segnare due gol. Sappiamo cosa ci aspetta in Albania ora, abbiamo già avuto l'opportunità di giocare lì. Ci sarà un clima caldo e lo scontro con una squadra con giocatori di buon livello".

