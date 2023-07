Zielinski alla Lazio per Sarri? Lotito: "I giocatori li scelgo io!"

Claudio Lotito ha raggiunto oggi la sede del ritiro, Auronzo di Cadore. Il presidente ha parlato ai microfoni dei reporter presenti anche di mercato

TuttoNapoli.net

Claudio Lotito ha raggiunto oggi la sede del ritiro, Auronzo di Cadore. Il presidente ha parlato ai microfoni dei reporter presenti anche di mercato, dopo il summit avuto con Sarri per delineare le prossime mosse: "È andato via Milinkovic certo non l’ho mandato via io, anzi ho cercato di tenerlo fino alla fine. Gli danno 20 milioni all’annno e ha deciso di andare via e ho detto va bene. Ora la priorità è sostituirlo. Tutto il resto è in aggiunta, verrà fatto. Stiamo già lavorando.

Zielinski? I giocatori li scelgo io. Quando vedrete i giocatori parlerete. Sapevate che prendevo Castellanos? No. È uscito perché l'ho tirato fuori altrimenti non sapevate neanche chi fosse. Sanabria o Castellanos? Di che parliamo. Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti".