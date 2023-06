Zielinski dopo l'errore con la Moldavia: "Mi scuso, ho avviato la loro rimonta"

Piotr Zielinski chiede scusa. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti al termine della gara persa con la Moldavia



Piotr Zielinski chiede scusa. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti al termine della gara persa con la sua Polonia in casa della Moldavia: "Mi assumo la responsabilità di quello che dico: sono stato io a dare vita alla rimonta della Moldova con quel mio errore. Non dovevo commettere l'errore di perdere quel pallone mentre tutta la squadra era sbilanciata in avanti.

Quel gol ha dato coraggio ai nostri avversari per effettuare la rimonta. Mi scuso con tutti. Sono stato superficiale e mi prendo le colpe. Nello spogliatoio sapevamo che la gara anche sullo 0-2 per noi non era finita, ma il mio errore ha cambiato tutto".