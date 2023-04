Zielinski in mixed: “L’eliminazione deve darci una spinta in più, abbiamo un obiettivo storico da raggiungere”

“Abbiano creato abbastanza, abbiamo tirato tantissime volte e purtroppo la palla non è entrata".

Nel post-partita di Napoli-Milan, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski è intervenuto in mixed-zone: " Rigore su Lozano? Devo rivedere le immagini, a fine partita sono andato dagli arbitri e mi hanno detto che non era rigore. Purtroppo è troppo tardi, se non ha fischiato significa che c’era poco da dire. Hanno a disposizione tantissime telecamere, hanno deciso così e non hanno fischiato.

Non è girata bene negli episodi: “Abbiano creato abbastanza, abbiamo tirato tantissime volte e purtroppo la palla non è entrata. In queste due partite, sicuramente, la nostra prestazione poteva essere migliore, non solamente stasera. Una competizione come la Champions è stata bellissima, però purtroppo usciamo”.

L’uscita dalla Champions può condizionare il finale di campionato? “Spero di no, deve darci una spinta in più. Purtroppo dalla Champions siamo usciti e rimane solo la Seri A. Abbiamo un obiettivo storico da raggiungere e dobbiamo fare il massimo per ottenerlo”.