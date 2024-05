Zielinski spiega l'esultanza di Torino nel film scudetto: "Ecco perché mi sono buttato a terra"

Nel corso dell'anteprima del film "Sarò con te" dedicato allo scudetto del Napoli, andata in scena al cinema Metropolitan, sono state proiettate alcune scene relative al match tra la Juventus e gli azzurri dello scorso anno deciso dal gol di Raspadori nel finale di gara.

Queste le parole pronunciate all'interno del film dal centrocampista azzurro Piotr Zielinski in merito alla sua esultanza liberatoria arrivata in quella circostanza accolte dall'applauso dei presenti in sala: "È stata una liberazione, lì ho capito che lo scudetto era ad un passo. Un sogno di tutti noi napoletani che si realizza".