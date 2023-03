Zielinski: "Stiamo facendo qualcosa di spettacolare! Sarri? Gli ho fatto i complimenti..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida casalinga contro la Lazio persa per 0-1.

La squadra non ti ha innescato come al solito: come mai?

"Sicuramente nel primo tempo potevo ricevere più volte la palla, poi nel secondo tempo è andata meglio. Ci è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri e ci dispiace aver perso, ma rimaniamo positivi perché stiamo facendo un ottimo lavoro".