Zielinski su Spalletti: “E’ l’architetto dello Scudetto, lo vogliamo bene e speriamo che resti”

"Abbiamo fatto delle ottime cose, poi il mister è grandissimo".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato del possibile futuro sulla panchina a Napoli di Luciano Spalletti: “E’ normale che tutti quanti vogliamo che il mister rimanga. Guarda quello che abbiamo fatto e come abbiamo giocato sia in campionato che in Europa. Abbiamo fatto delle ottime cose, poi il mister è grandissimo. E’ un architetto di questa vittoria. Noi lo vogliamo bene e speriamo che resti”.