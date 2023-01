Ziliani: "Napoli-Juve gara finta, bianconeri con operazioni illecite schierano campioni che non potevano comprare"

Paolo ZIliani, via Twitter, lancia un messaggio molto forte alla Juventus in relazione alle inchieste che riguardano il club bianconero

Paolo ZIliani, via Twitter, lancia un messaggio molto forte alla Juventus in relazione alle inchieste che riguardano il club bianconero: "Napoli-Juventus sarà una partita finta. Secondo la Procura la Juventus ha alterato i bilanci con operazioni illecite senza le quali avrebbe avuto un patrimonio netto negativo di 44.609 milioni al 30.6.19 e di 84,764 mln al 30.6.20. Schiera campioni che non avrebbe potuto comprare".