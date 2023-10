Zoff: “A Meret non direi mai di lasciare Napoli. Cambiare squadra sarebbe troppo facile”

Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret? Non gli direi di lasciare Napoli. Il suo è un ruolo di responsabilità e certi errori diventano più evidenti di tanti altri. Meret ha tutte le qualità per farsi sentire in campo. Poi se uno comincia a scappare per trovare i posti giusti non si cresce mai. Fin qui ha fatto bene, può migliorare, è ancora giovane e sarebbe troppo semplice cambiare squadra per migliorare”.