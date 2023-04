Zoff: "Gioca nel Napoli il giocatore che mi piace di più in Serie A"

Ospite d'eccezione a TMW Radio. Durante Maracanà è intervenuto il grande Dino Zoff per parlare di Juventus e non solo

Quale la squadra che ha più nel cuore?

"Io sono uomo di sport e non son otifoso. Dove sono stato ho delle bei ricordi. Mi fa piacere vedere vincere le squadre dove sono stato. Ma per il resto dico vinca il migliore. Da bambino ero juventino, però credo che ho affetto per tutte le squadre dove sono stato, sono sempre stato trattato bene".

Il calciatore che le piace di più in Italia oggi?

"Kvaratskhelia sicuramente".