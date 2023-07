Zoff: “Meret titolare in nazionale? Dualismo con Donnarumma come il mio con Albertosi"

"Bonucci al Napoli? Il Napoli saprà cosa fare per sostituire Kim, io non conosco la situazione di Bonucci".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Dino Zoff, ex campione del mondo e portiere di Napoli e Juventus: "Osimhen è un vantaggio notevole in quanto goleador, in più quando la partita è bloccata gli butti la palla avanti e la va a prendere. Credo che davvero sia un grande giocatore.

Più spazio per Meret anche in Nazionale? Per adesso è il secondo, Donnarumma agli Europei ha fatto grandi cose. E’ una concorrenza notevole, si può tornare al dualismo passato tra me e Albertosi.

Bonucci al Napoli? Il Napoli saprà cosa fare per sostituire Kim, io non conosco la situazione di Bonucci. Sicuramente potrebbe portare un notevole contributo di esperienza e classe, ma credo che il Napoli abbia già fatto i conti”.

Napoli tra le favorite? Lo è d’obbligo, ma fare un campionato come l’anno scorso non sarò semplice. Le altre si stanno rafforzando, ma la caratura del Napoli è sicuramente da primi posti.

La crisi della Nazionale? I giovani interessanti ci sono, le prospettive peggio di così non possono essere. Due volte senza Mondiali è pesantissimo, sarebbe interessante dove spetta il calcio italiano”.