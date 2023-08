Zoff punta sulla Juve: "Ha tutto per vincere lo scudetto"

Sono alte, invece, le aspettative su Adrien Rabiot dopo la scintillante stagione passata e il titolo di vice-capitano ottenuto

Nell'intervista concessa nell'edizione odierna di Tuttosport, il leggendario portiere della Juventus Dino Zoff ha analizzato i pregi del calciomercato operato dai bianconeri: "Se possono puntare allo Scudetto? Credo che non manchi assolutamente nulla. Già così la squadra è attrezzata per giocarsi le proprie chance per il primo posto".

Sono alte, invece, le aspettative su Adrien Rabiot dopo la scintillante stagione passata e il titolo di vice-capitano ottenuto: "Più che la fascia è importante che Adrien giochi e si esprima come l’anno scorso, in cui ha fatto davvero la differenza. Poi se lo stimolo di indossare la fascia gli darà maggiori responsabilità, si vedrà. Credo che Rabiot nell’ultima annata, sia con la Juve sia al Mondiale con la Francia, abbia dimostrato una buona personalità. Fascia o non fascia cambia poco".