Zoff: "Situazione gestita male, non doveva finire sui giornali. Squadra è paurosa..."

L'ex portiere Dino Zoff ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sono convinto che tutti abbiano colpe per come è stata gestita male la situazione. Certe discussioni con relativi chiarimenti andavano fatte subito e all’interno, senza farle finire per settimane sui giornali. Ho visto una squadra preoccupata e paurosa. Ma resto convinto che Carlo Ancelotti abbia qualità ed esperienza per tirar fuori il gruppo da questa situazione. Nonostante gli 8 punti di distacco, credo che il Napoli possa rientrare presto nella lotta per la zona Champions. Ha le qualità".