Zoff spiega la scelta Ospina: "Non solo i piedi, viene preferito a Meret per l'esperienza"

“Si parla spesso dell’importanza che hanno i portieri che giocano bene la palla con i piedi, ma può essere importante questa qualità solo se si è forti anche fra i pali - queste le parole di Dino Zoff, ex calciatore campione del mondo nel 1982 ed ex allenatore, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta in onda su 1 Station Radio - . Ciò che conta è non subire gol. Il Napoli ha due ottimi portieri, stanno facendo bene entrambi, ma gioca Ospina perché ha più esperienza. Napoli-Juve? Entrambe saranno motivate a vincere, i bianconeri per inseguire lo Scudetto e gli azzurri per riprendersi da questo momento negativo che stanno attraversando. La Juve ha Cristiano Ronaldo che può fare la differenza in ogni momento, nel Napoli non saprei visto che sta avendo qualche problemino ad andare in gol. Ecco, nella squadra di Rino manca proprio un Ronaldo, uno che butti la palla dentro, ma quest’anno sono mancati tantissimo Mertens ed Osimhen, fino ad ora.

Critiche a Gattuso? Non so se arriverà a fine stagione, ma non ci voglio entrare. Di certo ai miei tempi le critiche erano molto più feroci. Rino ha l’alibi delle tantissime assenze per infortuni e Covid. Proprio la pandemia renderà la partita di domani meno affascinante, perché non ci saranno i tifosi allo stadio, ma, al momento, la priorità è sconfiggere il virus, dunque dobbiamo accontentarci. Presidenti stranieri? È la conseguenza della globalizzazione. Man mano ci saranno sempre meno presidenti tifosi e sempre più imprenditori o cordate estere.

Ricordi a Napoli? A Napoli ho iniziato a giocare in nazionale, con la quale ho vinto l’Europeo, dunque i miei ricordi sono fantastici. Anche la mia famiglia è rimasta legata alla città. Per carità, sono stato molto bene anche a Torino, ci tengo a specificarlo. Quando vinceremo un altro Mondiale? L’Italia sta facendo molto bene, ci sono tanti giovani molto forti. Sono ottimista sul futuro della Nazionale Italiana: abbiamo una buona rosa ed al prossimo Europeo diremo la nostra”.