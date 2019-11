Zola: "Ammutinamento? Tensioni capitano ovunque. Voglio smentire una notizia su Ancelotti"

Gianfranco Zola è intervenuto sul quotidiano Il Mattino commentando la vigilia del match col Liverpool: "I momenti difficili e di tensione capitano in ogni club ma quello che conta per uscirne fuori è mettere da parte le discussioni e pensare solo a come vincere e tornare in alto. E per conquistare i successi, la testa deve tornare al proprio posto, bisogna essere sereni, lucidi e concentrati. La gara col Liverpool di domani va vissuta come una opportunità per il Napoli. Ancelott? Tutti dicono che io sono andato via da Parma per lui ma non è stato così. Io cercavo un posto diverso, volevo ripartire altrove. E ci sono riuscito. Ma per come lo conosco, credo che stia gestendo con la sua solita calma questo momento. È una persona di spessore, l'uomo che sa come uscire fuori da ogni momento".