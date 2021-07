Zola: "C'è anche il Napoli per lo scudetto. Ma la favorita è una sola"

Gianfranco Zola è intervenuto a La Gazzetta dello Sport dicendo la sua sulla prossima Serie A: "Sarà molto aperta, incerta. Vedo equilibrio tra le grandi. L'Inter è favorita per il titolo, io metto sempre i detentori dello scudetto in pole position. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. Occhio anche a Roma e Lazio, ci faranno divertire. La Juventus? E' una sfidante, Allegri ha fatto benissimo dappertutto e saprà come far rendere al massimo i bianconeri. Sorprese? Ci fosse ancora De Zerbi, direi il Sassuolo. Ma col cambio tecnico non so. Mi auguro il mio Cagliari dopo una stagione in cui mi ha fatto un po' tremare".