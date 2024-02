Zola: “Il gol di Kvaratskhelia mi ha impressionato molto, dimostra una cosa”

Gianfranco Zola, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Gianfranco Zola, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il goal di Kvaratskhelia? Mi ha impressionato molto, ha controllato la palla ed ha calciato. E’ una bellissima indicazione di quanto sia un giocatore di talento, sapeva già cosa fare prima che gli arrivasse la palla. L’anno scorso ha fatto cose straordinarie come tutto il Napoli, ora si sta riprendendo dopo qualche difficoltà iniziale che ci può stare dopo un’annata vincente. Ora sta ritrovando il passo giusto e fa cose importanti per la squadra. Sono contento per lui perchè è anche un ragazzo molto a modo.

Riva e Zoff? Sono due leggende. Gigi è stato quello che ha ispirato tutta la Sardegna, anche mio padre che poi ha trasmesso la passione del calcio a me. Dino appartiene all’epoca dei Mondiali dell’82 ed ha ispirato me come giocatore, avevo sedici anni e l’idea di rappresentare l’Italia ai Mondiali era un sogno che volevo raggiungere. Gigi Riva ci ha lasciato, ma non ci lascerà mai. Così come Gianluca Vialli (si emoziona ndr.)”.