Zola: “Il Napoli ha una grande occasione in Champions, anche dopo lo 0-4 contro il Milan”

Gianfranco Zola, vice-presidente della Lega Pro e storico ex attaccante del Napoli e del Chelsea, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS.



TuttoNapoli.net

Gianfranco Zola, vice-presidente della Lega Pro e storico ex attaccante del Napoli e del Chelsea, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS.

La Serie A è tornata?

"Non credo che la presenza delle nostre squadre nei quarti di Champions sia la soluzione ai problemi del nostro calcio. Non riusciamo ancora ad attirare giocatori come fanno l'Inghilterra, la Germania o la Spagna. C'è molto da migliorare, per quanto ci stiamo rallegrando dei risultati. Il Napoli, anche dopo lo 0-4 contro il Milan, ha una grande occasione...".