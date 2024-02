Zola: "Inspiegabile aver messo Zielinski fuori lista Uefa, è un autogol clamoroso"

TuttoNapoli.net

"Cagliari-Napoli? La sfida che non vorrei mai veder giocare". Parola di Gianfranco Zola, uno che la storia l'ha scritta sia in Sardegna che in Campania. A Il Mattino Magic Box parla della situazione degli azzurri.

Una critica alla società invece la fa per la gestione di Piotr Zielinski: "Inspiegabile metterlo fuori lista UEFA. Per me è un clamoroso autogol, il Napoli ha bisogno della sua qualità. In Inghilterra non sarebbe mai successo, un giocatore resta un patrimonio del club fino all'ultimo giorno di contratto".

Contratto che scadrà a giugno, proprio come quello di Francesco Calzona, cosa che rischia di indebolirlo agli occhi della squadra: "Ci sono ombre, come il fatto che durante questo tempo dovrà occuparsi della Slovacchia. E questo può creare delle difficoltà. Vedo in lui l'entusiasmo che in questi casi aiuta a far superare eventuali problemi. E poi anche lui è di quella scuola che piace a me, quella del bel gioco. Il risultato non può prescindere dal gioco. È la mentalità di Gilardino, Palladino e Thiago Motta".