Zola lancia il Napoli: "Garcia è preparatissimo! E Kvara è il nuovo Best!"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex azzurro Gianfranco Zola ha parlato anche del Napoli Campione d'Italia

TuttoNapoli.net

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex azzurro Gianfranco Zola ha parlato anche del Napoli Campione d'Italia: "Dipenderà molto dal mercato ma il Napoli può vincere ancora, aprire un bellissimo ciclo. Con la promozione del Cagliari mi sono emozionato in maniera forte, Ranieri ha fatto una cosa fantastica e con lo scudetto del Napoli, beh, quasi alla stessa maniera. La cavalcata dello scorso anno è stata bellissima, forte, potente, mai in discussione. Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, una cosa grandiosa. Pensavo restasse, ma attenzione: Rudi Garcia mi piace. Kvaratskhelia? È stata la sorpresa del campionato. Un gran giocatore. È il George Best moderno".

Rivincere? "E perché no? Certamente il mercato sarà importante perché bisognerà sostituire Kim, perché magari Osimhen se lo vengono a prendere. Di certo Garcia è un allenatore preparato tatticamente e una persona equilibrata. Bella scelta".