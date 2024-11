Zola: "McTominay? In Inghilterra non si capacitano, perché lo United l'ha ceduto?"

"Un’altra sfida molto combattuta, c’è una certa rivalità". Si aspetta questo da Napoli-Roma Gianfranco Zola, ex calciatore azzurro che in carriera è stato allenato da Ranieri prima sotto il Vesuvio e poi al Chelsea. Magic Box, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha poi aggiunto: "Rischiano tutti, ognuno a suo modo: sarà dura, anche se il Napoli mi pare favorito per il percorso e il fattore casa".

Quella contro il Napoli sarà la prima di Ranieri dopo il ritorno sulla panchina giallorossa: "È la scelta migliore. Conosce bene la piazza e può portare tanta esperienza e serenità: in questo momento storico sono fattori fondamentali. Senza mancare di rispetto, ha sorpreso un po’ tutti la decisione di mandare via De Rossi, ma non entro nel merito. Poi è arrivato Juric, tecnico bravo che ha bisogno di un certo tempo e certi giocatori. Sono state scelte particolari, non vado oltre".

Nel Napoli, invece, si sta mettendo in mostra McTominay (che Zola conosce molto bene dato che proviene dalla Premier League: "Tra i colpi migliori dell’ultima estate. Qui, in Inghilterra, non si capacitano di come abbia fatto lo United a lasciarlo andare. Fanno fatica a capirlo, forse è una scelta dovuta al Fairplay finanziario. Non è stata digerita tanto".