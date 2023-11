Zola: “Mi aspettavo un calo del Napoli, ma una flessione così è una sorpresa per tutti”

"Mi aspettavo un certo calo, ma una flessione così importante è una sorpresa un po'per tutti. La speranza è che ci sia una reazione a breve".

Gianfranco Zola, ex giocatore tra le altre di Napoli, Chelsea e Cagliari, ha parlato ai media presenti a Coverciano, tra cui TMW, dopo essere entrato a far parte della Hall of Fame del Calcio Italiano: "Sono cose che lasciano il segno, non me la aspettavo, ma mi permetto di ringraziare chi mi ha scelto, la famiglia, gli allenatori e i giocatori che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. È stato il coronamento di un sogno".

Che cosa sta succedendo al Napoli?

"Sinceramente non vivo la situazione giorno per giorno per capire le reali cause, quello che ha fatto l'anno scorso è stato straordinario, parliamo di una squadra fantastica. Magari è un periodo di calo di rendimento, alcuni giocatori non stanno performando come la scorsa stagione e ciò può avere influito. Mi aspettavo un certo calo, ma una flessione così importante è una sorpresa un po'per tutti. La speranza è che ci sia una reazione a breve".