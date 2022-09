Zola sicuro: "Una fortuna affrontare ora il Liverpool"

Gianfranco Zola, giocatore azzurro dall'89 al '93, ha spiegato a Il Mattino come la squadra di Spalletti può battere i Reds.

"Devono giocare con l'arma giusta, ovvero il ritmo. In Premier è altissimo, l'organizzazione e l'aggressività serviranno per ottenere un risultato di prestigio. Spero che ci siano Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli può fare in modo che non ci siano risultati scontati".