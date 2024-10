Zola svela: "Io e Sarri volevamo Lobotka al Chelsea! Kvara? Lo vedrei benissimo in Premier"

Il Napoli è tornato grande? Pare proprio di sì, anche dal modo in cui vince le partite. Anzi, come dice Gianfranco Zola, "Non ha mai smesso di esserlo". L'ex campione azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino proprio in merito all'ottimo avvio di stagione della formazione di Antonio Conte: "Non ha mai smesso di esserlo. Certo, ha colpito quello che ha fatto lo scorso anno. Ma quando convinci uno come Antonio a venire ad allenare, vuol dire che lavori per essere una big, per lottare per lo scudetto. Antonio non si accontenta e chi lo ingaggia sa bene chi è".

A proposito di Kvaratskhelia, in Premier come lo vedrebbe?

"Benissimo. Ma avrei visto bene anche Lobotka: quando io e Sarri eravamo ai Blues lo abbiamo cercato, abbiamo tentato di prenderlo. Aveva le stesse caratteristiche che adesso lo rendono uno dei registi più forti al mondo. Come lo è anche Jorginho".