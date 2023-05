Zola svela: "Nel gruppo 'Napoli legends' su WhatsApp ci sono anche Hamsik e Mertens"

"Manco da Napoli da tanti anni, ma ho festeggiato con loro. Quando vinci lì non puoi dimenticarlo".

Gianfranco Zola, ex numero 10 del Napoli, ha parlato ai taccuini del Corriere della Sera, partendo dalla squadra di Luciano Spalletti: "Ha vinto giocando benissimo. Pressing alto, coraggio, pazienza: le qualità delle migliori in Europa. Sono orgoglioso. Manco da Napoli da tanti anni, ma ho festeggiato con loro. Quando vinci lì non puoi dimenticarlo. Sono cose che ti restano dentro".

A proposito del Napoli che fu, invece: "Avevamo la fortuna di condividere il campo e lo spogliatoio con Maradona. Diego era una persona di uno spessore unico. Provavo una sorta di adulazione per lui. E lottava per noi. Le faccio un esempio: io e Massimo Tarantino non eravamo inclusi nel premio scudetto, lui si batté con la società per farcelo avere. Si esponeva, pensava più agli altri che a sé stesso".

Con gli ex compagni - e non solo - Zola parla spesso in un gruppo su WhatsApp: "Sì, abbiamo una chat su WhatsApp, 'Napoli legends', in cui sono iscritti sia quelli del mio gruppo, come Renica e De Napoli, sia campioni di questi anni, ad esempio Hamsik e Mertens".