Zola: “Zielinski è straordinario! Mario Rui? Agevolato in fase difensiva per un motivo”

"Zielinski è un giocatore straordinario con delle capacità fisiche e tecniche importantissime che hanno in pochi al mondo. Mi sembra che in questi ultimi anni sia diventato anche molto più maturo e continuo rispetto al passato. Questo lo fa diventare ancora più importante.