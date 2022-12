Canada-Marocco, formazioni ufficiali: out David, Amrabat e Sabiri dal 1'

Non c'è David nell'undici iniziale del Canada, al suo posto un tridente che vede Davies e Buchanan a supporto di Larin come centravanti

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è David nell'undici iniziale del Canada, al suo posto un tridente che vede Davies e Buchanan a supporto di Larin come centravanti. In mezzo al campo Hoilett e Adekugbe sono gli esterni con Osorio e Kaye mediani. Difesa a tre con Vitoria perno centrale. Il Marocco risponde con due italiani dall'inizio: si tratta del fiorentino Amrabat e del doriano Sabiri in mezzo al campo che affiancano Ounahi. In porta c'è Bounou, con Hakimi e Mazraui che agiscono da terzini. In avanti ancora panchina per Cheddira del Bari con En Nesyri confermato punta centrale.