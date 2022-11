Clamoroso dalla Spagna: "Una delle due reti annullate a Lautaro con l'Arabia Saudita era regolare"

Una delle due reti annullate a Lautaro Martinez durante Argentina-Arabia Saudita sarebbe in realtà regolare

Una delle due reti annullate a Lautaro Martinez durante Argentina-Arabia Saudita sarebbe in realtà regolare. È questa la pesante accusa lanciata dal portale spagnolo Archivio VAR, che si occupa di analizzare i più controversi episodi arbitrali. Secondo il portale, che si avvale dell'aiuto dell'architettato Nacho Tellado, al momento del passaggio di Paredes, l'attaccante dell'Inter sarebbe in realtà perfettamente in linea con la difesa saudita. Ad andare oltre, soltanto il braccio (non la spalla) e la mano, elementi che non vanno considerati nell'analizzare eventuali posizioni di fuorigioco.