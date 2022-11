FOTO - Perde il Belgio, a Bruxelles è guerriglia con la comunità marocchina

Il Marocco vince 2-0 contro il Belgio, ma la festa a Bruxelles della comunità marocchina ha portato a scontri e tensioni nel centro della città.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Marocco vince 2-0 contro il Belgio, ma la festa a Bruxelles della comunità marocchina ha portato a scontri e tensioni nel centro della città: alcuni tifosi hanno dato il via a lancio di petardi distruggendo anche alcune auto. Gli agenti hanno cercato di riportare la calma, dalle prime ricostruzioni i facinorosi sono stati già arrestati. Tra le comunità straniere presenti in Belgio, quella marocchina è nettamente la prevalente. Nello specifico, secondo l'ultimo censimento, datato 2020, sono ben 556,365 i residenti in Belgio di origine marocchina: si tratta del 4,8 per cento della popolazione complessiva. Circa la metà vive nella regione di Bruxelles. Di seguito le foto degli scontri diventate virali sul web.