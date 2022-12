Messi e Julian: Argentina avanti 2-0 all'intervallo, Croazia poco incisiva

Seleccion avanti di due gol sulla Croazia colpendo nel modo più inaspettato la squadra di Dalic.

LE SCELTE DEI CT - Scaloni punta su un 4-4-2 con Paredes in cabina di regia e di fatto De Paul e Mac Allister più interni di centrocampo che esterni. Altra panchina per Di Maria, non ritenuto ancora al meglio. Avanti con Julian Alvarez al fianco di Messi, che raggiunge Lothar Matthaus a quota 25 presenze, divenendo lo stakanovista del Mondiale. Squadra che vince non si cambia per Dalic, che conferma in blocco l'undici anti-Brasile.

UNO-DUE LETALE - Partita bloccata, come ci si poteva aspettare. Stessa Croazia vista contro il Brasile: attendista, compatta dietro e pronta eventualmente a ripartire. Tuttavia le volte in cui Kovacic ha provato a uscire dal centrocampo palla al piede difficilmente trovava supporto. Argentina per oltre mezz'ora bloccata dall'ottima organizzazione avversaria, ma paziente ad aspettare il momento opportuno per colpire. E appena la difesa croata si alza ecco scattare l'occasione: lancio di Mac Allister a imbeccare Julian Alvarez, Livakovic esce a valanga per fermarlo, Orsato concede l'inevitabile rigore. Dal dischetto esecuzione perfetta di Messi, sinistro che finisce nel sette. Quinto gol in questo Mondiale, agganciato Mbappé. Undicesimo centro in tutte le edizioni, superato Batistuta come miglior marcatore argentino di sempre nel torneo: 1-0 al 34'. Cinque minuti dopo il raddoppio, firmato Julian Alvarez. Azione di ripartenza con l'attaccante che riceve palla a centrocampo da Messi, procede spedito verso l'area, è fortunato nel vincere due rimpalli e col destro supera Livakovic in uscita. Terzo gol per il giocatore del City in questo Mondiale. Partita virtualmente chiusa, vedendo l'approccio croato. Servirà ben altro a Modric e compagni per raggiungere un'altra finale.