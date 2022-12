Zielinski sfiora il gol, Giroud non perdona: Francia avanti 1-0 sulla Polonia al 45'

Le reti bianche sarebbero state più giuste, per quanto visto in questo primo tempo, ma la Francia ha tanti campioni e la Polonia qualcuno in meno.

Le reti bianche sarebbero state più giuste, per quanto visto in questo primo tempo, ma la Francia ha tanti campioni e la Polonia qualcuno in meno. La differenza, mentre le due squadre si dirigono negli spogliatoi sul risultato di 1-0, è tutta lì: a decidere un primo tempo molto equilibrato, con Zielinski&Co che avrebbero anche meritato di più col passare dei minuti, ci pensa Olivier Giroud su brillante assist di Kylian Mbappé. Tutt'altro che facile, ma la Francia è avanti all'intervallo.