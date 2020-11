AUDIO - Di Gennaro bacchetta il Napoli: "Fallisce sempre contro le grandi"

Così a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha commentato l'ultima giornata di campionato e ha così parlato della sconfitta rimediata dal Napoli al San Paolo contro il Milan: "E' un segnale preoccupante. Con le grandi squadre manca il salto di qualità, nonostante la squadra sia migliorata. Il 4-2-3-1 è stato fatto per l'arrivo di Osimhen, che ti da profondità e forza fisica. Ma se non velocizzi l'azione in partita è difficile trovare spazi.

Credo che il Napoli è da anni in alto e Gattuso è stato bravo a ricreare un'ambiente, inoltre quest'anno il mercato è stato importante. La sconfitta di ieri è stata pesante".