AUDIO - Galante: "Spalletti non deluderà. ADL con i toscani è sempre andato molto d’accordo"

Fabio Galante, ex difensore, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio. Si comincia dall’Italia all’Europeo: “Sta facendo cose meravigliose, non prendono gol da tantissime partite. I meriti vanno a portiere e difensori, che sono un po’ più impegnati, anche se mi piace elogiare tutta la squadra: se fanno bene è perché c’è un bel lavoro. Merito a tutti, ai ragazzi e al loro allenatore”.

Spalletti-De Laurentiis rapporto senza via di mezzo?

“Luciano è tra gli allenatori più preparati che il calcio italiano ha. Anche qui valgono i risultati: se ci saranno andranno d’amore e d’accordo, altrimenti sono due caratteri che non se la mandano a dire. Può darsi non sia un caso. De Laurentiis coi toscani è sempre andato molto d’accordo, penso a Mazzarri e Sarri. Credo che Spalletti non deluderà, è un grande acquisto per il Napoli”.

Che è successo tra Gattuso e la Fiorentina?

“L’ho visto in Versilia nei giorni in cui aveva firmato e mi è sembrato molto carico. Secondo me era l’allenatore perfetto per la Fiorentina, lo vedevo stra-bene anche se pare ci siano state divergenze con la società per via del procuratore. Può darsi sia vero come no, spero solo che Rino possa parlare e spiegare. Tante di queste cose ai miei tempi non sarebbero successe e non sono neanche belle. Penso anche alla vicenda Empoli-Dionisi e alla riconoscenza, anche se non è mai esistita: non ne esce bene l’allenatore ma nemmeno la società, che deve programmare in ritardo. Potevano concludere meglio”.