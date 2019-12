FOTO - Striscione della Curva B: "Tu che vai allo stadio: diserta!"

Hanno fatto discutere gli ultimi provvedimenti della società con diverse multe ai tifosi per comportamenti scorretti sugli spalti del San Paolo. La Curva B non ci sta e protesta: "Rischi di essere multato per ripararti dalla pioggia e per stare vicino a tuo figlio, diserta!" si legge in sintesi su un volantino. "Tu che vai allo stadio, diserta" è invece il contenuto degli striscioni esposti tra esterno del San Paolo e Piazza del Plebiscito. Chiaro l'invito ai tifosi di non andare alle prossime partite. Già col Bologna le due curve, soprattutto quella A, non erano piene. Una situazione, questa, che sta caratterizzando la prima parte di stagione. Ecco la foto: