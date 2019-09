FOTOGALLERY - Azzi di Repubblica mostra le foto degli spogliatoi: lavori in altomare

Come promesso sui social, il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha pubblicato sui social foto esclusive degli spogliatoi dello stadio San Paolo. Come si evince dalle immagini, i lavori sono ancora in altomare, c'è ancora tanto da fare eppure tra due giorni c'è l'attesa sfida alla Sampdoria e tra cinque arriverà il Liverpool per l'esordio in Champions League. Ecco le foto: