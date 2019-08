GRAFICO Gazzetta - Ecco tutte le nuove regole: rigore, rinvio in area, falli di mano e barriera

Come l'uomo, anche il calcio non è inscalfibile ai mutamenti. Infatti si sta evolvendo. Lo fanno i calciatori e lo fanno anche le regole. Da quest'anno, ad esempio, ci sono diverse novità nello statuto che accompagna il gioco del calcio. Sul rinvio in area può esser servito il difensore che staziona all'interno dell'area. La barriera, invece, non potrà essere disturbata da avversari da quest'anno. Per quanto riguarda il rigore, la nuova legge dice che il portiere deve avere sempre un piede sulla linea al momento della battuta. Infine sui falli di mano cambiamento importante: quasi sempre volontario in area di rigore. Lo spiega La Gazzetta dello Sport con il seguente grafico.