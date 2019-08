GRAFICO Gazzetta - Juve-Napoli, probabili formazione: Ancelotti rispolvera Maksimovic a destra

Il Napoli stasera sarà di scena sul campo della Juventus e Carlo Ancelotti pensa ad un Napoli in stile Champions League per questa partita. Scalda i motori Nikola Maksimovic, che potrebbe partire titolare sulla fascia destra. Per il resto confermata la formazione di Firenze, con Fabian trequartista e Mertens da centravanti. Nella Juventus sarà de Ligt a sostituire Chiellini. Higuain titolare in attacco, confermato. Di seguito il grafico de La Gazzetta dello Sport.