GRAFICO Gazzetta - L'andamento della campagna abbonamenti negli ultimi dieci anni

Negli ultimi anni la vendita degli abbonamenti in casa Napoli non è mai andata a gonfie vele. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, mostra l'andamento della campagna negli ultimi dieci anni. Dalle 17.000 tessere della stagione 2009-10 a quella scorsa, in cui non ci fu campagna abbonamenti. Ecco il grafico.