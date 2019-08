GRAFICO Il Mattino - Flop abbonamenti, i dati: Napoli a 9mila, la Juve vola al triplo

E' un "Flop abbonamenti", come scrive Il Mattino, visto che il Napoli ha venduto appena 9 mila tessere fin qui. L'Inter domina la classifica degli abbonamenti già venduti in vista della prossima stagione. Il club azzurro è tra le ultime in Serie A, addirittura doppiato dal Lecce e dalle romane, superato persino da Parma e Cagliari.