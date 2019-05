TABELLA - Multe Serie A, il Napoli paga più di tutti per fumogeni e petardi

Terminata la stagione, è tempo di bilanci anche per quanto concerne le ammende accumulate dalle squadre di Serie A nel corso di tutto il campionato. Calcio&finanza ha fornito i numeri, facendo emergere il dato preoccupante riguarda le multe per il Napoli per quanto riguarda petardi e fumogeni: "Poco più mezzo milione: è questa la cifra complessiva delle multe in Serie A nella stagione 2018/19 per i club, tra cori di discriminazione/razzismo, lancio di oggetti, petardi e fumogeni.

Secondo i dati dai comunicati del Giudice Sportivo, complessivamente nel campionato appena terminato sono stati comminati complessivamente 514.500 euro di multe alle 20 società di Serie A, tutte multate almeno una volta nel corso delle 38 giornate stagionali. Multe a cui vanno aggiunte le chiusure di San Siro (per due gare più una terza senza curva) e della Curva Sud dell’Allianz Stadium, in entrambe le occasioni per cori di discriminazione territoriale/razziale.

Numerose anche le sanzioni per l’ingresso in campo delle squadre in ritardo (31.500 euro di cui 10.500 solo al Torino). Tra le altre sanzioni, oltre ai comportamenti di capitani e presidenti (per il Cagliari due multe per complessivi 12mila euro per il comportamento di Giulini) e la rissa Atalanta-Sassuolo nell’ultima giornata che ha portato multe di 10mila euro ciascuna, anche una sanzione da 2mila euro al Chievo per perdita di tempo durante un controllo Var, con i raccattapalle che hanno lanciato ben tre palloni in campo".