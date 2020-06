VIDEO - Parte del Napoli arriverà a Garibaldi, pullman bloccati dalla ressa

Festeggiamenti che continuano per le strade di Napoli, con i tifosi che si sono riversati alla stazione Garibaldi in attesa che arrivino i giocatori. Come vi abbiamo raccontato in questi minuti, il treno che sta riportando a casa gli azzurri ha fatto sosta ad Afragola dove sembra che solo una parta della squadra sia effettivamente scesa. Si attende, poi, un altra parte alla stazione Garibaldi, dove nel frattempo è arrivato il pullman che è stato però bloccato dalla ressa.