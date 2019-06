VIDEOGALLERY - Svaligiata casa Sepe: la moglie pubblica tutte le immagini su Instagram

Quasi non ha fatto in tempo a tornare a Napoli dopo la stagione passata a Parma in prestito che Luigi Sepe ha già vissuto una brutta disavventura. Nella sua casa partenopea, infatti, è avvenuto un furto, come reso noto da sua moglie Annalaura Acampora tramite Instagram. La moglie del portiere di proprietà del club partenopeo ha pubblicato alcune storie con le immagini dei ladri nella sua casa, ripresi dalle telecamere, e del caos che hanno creato con la loro incursione.



"Avete visto mai dei ladri entrare in casa e preparare le tue valige con le tue cose? Profumi, scarpe, borse, vestiti, oro, io sono schifata. Una cosa e' certa: molte cose vi sono rimaste in gola perché non avete avuto il tempo e poi perché pensavate di trovare altro. Voi poi, per il resto dovete morire!", lo sfogo della donna. Di seguito i video postati: