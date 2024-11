18enne ucciso a Napoli, sviluppi inimmaginabili: sarebbe stato un gioco con pistola finito male

Non ce l'ha fatta il 18enne che stamattina alle 5 del mattino era stato colpito alla testa da colpi di arma da fuoco nel centro storico di Napoli. Il giovane, incensurato, era stato ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini in condizioni molto gravi per un colpo di pistola alla testa.

Ora le forze dell'ordine stanno investigando per capire la dinamica. Secondo due testimoni, un amico e un parente della vittima, l'uomo che ha sparato stava armeggiando con la pista, dopo una scarrellata sarebbe partito il colpo che è stato fatale ad Arcangelo Correra. Il proiettile sarebbe stato ritrovato a terra, sul posto. A riportarlo è l'Ansa.