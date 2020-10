4 carabinieri feriti e diversi poliziotti contusi: il primissimo bilancio della serata di guerriglia

Quattro carabinieri feriti e diversi poliziotti contusi (il numero esatto non è stato ancora reso noto dalla questura), questo il primissimo bilancio della protesta di ieri sera che è sfociata in violenza e guerriglia urbana nella zona di Santa Lucia e del centro storico di Napoli. I rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno fatto ricorso alle cure mediche - scrive Il Mattino - per fortuna non hanno riportato ferite gravi. Secondo alcune indiscrezioni, durante sarebbero stati già fermati due manifestanti.