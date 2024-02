A Napoli boom turismo anche a febbraio: ieri nei primi 12 siti culturali d'Italia ben 5 campani

Anche a febbraio, ovvero il periodo definito "la bassa stagione del turismo", i numeri dei musei napoletani e campani restano importanti.

Anche a febbraio, ovvero il periodo definito "la bassa stagione del turismo", i numeri dei musei napoletani e campani restano importanti. Lo racconta il quotidiano Il Mattino scrivendo di "Pompei seconda in Italia, dopo il Colosseo. Terza la Reggia di Caserta. Mann e Palazzo Reale hanno staccato 2mila e 3mila biglietti in più rispetto a gennaio.

Gli ottimi flussi di ieri, in città, testimoniano ancora una volta che la destagionalizzazione del turismo, tipica delle grandi capitali europee, bagna ormai anche Partenope. Siamo nel periodo di pausa delle vacanze, ma a Napoli ci sono ancora i turisti. Il 7 gennaio, dei 13 musei più visitati a livello nazionale, ben 4 erano campani. La graduatoria di ieri invece mostra un incremento di flussi e numeri in regione e a Napoli: eientra in classifica anche il binomio Musap-Castel Sant’Elmo, e sono ben 5 su 12 i siti culturali campani più visitati in Italia. Questo del 2024, stando ai dati, è l’inverno che ufficializza l’avvenuta destagionalizzazione delle visite in città".