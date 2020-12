Allarme movida, Napoli potrebbe essere zona rossa il 24 e il 31 dicembre

"L'allarme movida, by-day e non più by-night, per il 24 e 31 dicembre è già scattato". Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come ci siano timori per le giornate di festa per la diffusione del Covid.

"Il ragionamento che si potrebbe portare avanti nelle prossime settimane è quello di emanare per le date segnate in rosso sul calendario, un provvedimento restrittivo e scongiurare di ritrovarsi centinaia di ragazzi ammassati e senza mascherina. Si potrebbe vietare il divieto di alcol da asporto anche di giorno e obbligare gli avventori a consumare soltanto ai tavoli" scrive il quotidiano.