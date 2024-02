Ancora vergogna a Sanremo: fischi a Geolier durante l'annuncio della classifica provvisoria

Ancora vergogna a Sanremo: durante l'annuncio della classifica provvisoria ci sono stati numerosi fischi per la prima posizione occupata da Geolier

Ancora vergogna a Sanremo: durante l'annuncio della classifica provvisoria ci sono stati numerosi fischi e mugugni da parte del pubblico per la prima posizione occupata dal cantante napoletano Geolier. È intervenuto prontamente il direttore artistico Amadeus a riprendere il pubblico: "Mi rendo conto che qui è come essere allo stadio, ci sono dei gruppi e dei fan. Ci sta applaudire e anche mostrare disappunto, ma vi chiedo solo il rispetto per tutti i trenta cantanti in gara".