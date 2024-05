Bagnoli, chiuso l'Arenile per un mese dopo il ferimento di due 15enni

Il questore di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la chiusura per 30 giorni dell'Arenile, noto locale del quartiere Bagnoli

Il questore di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la chiusura per 30 giorni dell'Arenile, noto locale del quartiere Bagnoli, dopo il ferimento di due 15enni avvenuto la sera del 30 aprile durante un evento musicale. Il provvedimento del questore dispone la sospensione per 30 giorni dell’attività di stabilimento balneare marino e/o elioterapico, con annesse attività accessorie di ristorazione e trattenimenti danzanti. I due 15enni sono stati accoltellati all'addome durante una lite nata per futili motivi e sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Paolo.

In breve tempo gli agenti del Commissariato Bagnoli sono riusciti a individuare il presunto autore del ferimento, un 17enne, arrestato per tentato omicidio. Inoltre, tra aprile 2022 e marzo 2024, sempre all'Arenile si erano già verificate una lite, scaturita da futili motivi, in cui una persona era rimasta ferita, e vari episodi di furto con destrezza; il 28 aprile scorso, durante un concerto, due persone erano state arrestate per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, spiega la Questura di Napoli, "è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".