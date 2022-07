Bomba d'acqua nella notte: alberi caduti e strade allagate

"Una vera e propria tempesta che si è abbattuta nella notte ha causato problemi in tutta la provincia a Nord di Napoli".

Bomba d’acqua nella notte su Napoli e su tutta la Campania: alberi caduti e strade allagate. Queste le ultime riportate dal sito de Il Mattino: "Una vera e propria tempesta che si è abbattuta nella notte ha causato problemi in tutta la provincia a Nord di Napoli. Gli alberi sono stati i maggiormente colpiti.

A Casoria in via Nazario Sauro è precipitato un pino alto oltre quattro metri. Nella villa comunale in via Pio XII, ad avere la peggio è un’opera d’arte realizzata nel 2005 da un artista serbo. E ancora, interi quartieri senza elettricità, ma in mattinata la situazione sta tornando alla normalità. Sui social si condividono le foto dei disastri, persiane smontate dalle forti raffiche di vento, e qualcuno ha addirittura dimenticato i panni fuori ad asciugare".